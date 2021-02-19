Васильев считает ошибкой присутствие Халили в составе на эстафету чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» составы сборной России на эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

Состав мужской сборной: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Состав женской сборной: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова. Ульяна Кайшева.

«Считаю, что тренеры правильно выбрали женский состав. Именно в этом составе команда выиграла этап Кубка мира, и он более-менее сбалансирован. Понимаю, что все сейчас начнут возмущаться, почему не поставили Куклину, Казакевич и так далее, но от добра добра не ищут. Да, не очень удачно выступила вчера Павлова и другие девчонки на своих гонках, но в эстафете невозможно проводить параллели с личными гонками. Там другая философия, скорость, вообще все другое, поэтому и относиться к этому нужно иначе», — сказал Васильев «СЭ».

Васильев также выразил свое несогласие с решением тренеров сборной по поводу мужского состава на эстафету.

«Халили на первом этапе — это ошибка. Мало ли, что он пробежал 20 км, по динамике это совершенно другая гонка: спокойная, выверенная, там нет контактной борьбы. Только потому что человек хорошо пробежал 20 км, его ставить в эстафету, конечно, — это ошибка. Да, может быть, Бабиков сейчас не в самой своей лучшей форме, но здесь важно поставить надежного стрелка, а Бабиков на первом этапе хорошо справляется, поэтому его надо было ставить. Поскольку у нас тренеры оглядываются на общественное мнение, они боятся, что их там начнут критиковать. Если это действительно так, то этим тренерам, в принципе, ничего не нужно возглавлять, а сидеть у себя там потихонечку в регионе и тренировать, лучше всего детей, за что их вообще никто критиковать не будет», — добавил Васильев.

Обе гонки пройдут в субботу, 20 февраля. Начало женской — в 13.45 (мск), мужской — в 17.00.

На чемпионате мира-2021 россияне не завоевали ни одной медали.

(Екатерина Звенигородская)