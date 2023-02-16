Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира, Австрия стала второй

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

В составе норвежской команды гонку бежали Марта Ольсбу Ройселанн и Йоханнес Бе.

Второе место заняла сборная Австрии в составе Лизы Терезы Хаузер и Давида Комаца.

Бронзовые медали получили представители Италии Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель.

18 февраля на чемпионате мира пройдет две эстафетные гонки среди мужчин и женщин. А 19 февраля ЧМ завершится двумя гонками с масс-старта.