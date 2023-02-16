Васильев о российском биатлоне: «Есть любопытные ребята, которые в будущем будут побеждать стероидных норвежцев»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос «СЭ» о том, смотрит ли он международные старты в отсутствии наших спортсменов на них.

«Международный биталон вообще не смотрю: ни Кубок мира, ни чемпионат. Мне это неинтересно, потому что там норвежцы, по уши погрязшие в использовании допинга легальным путем, но тем не менее. И они еще будут указывать, стоит ли куда-то пускать российских спортсменов или нет. Зачем мне на них смотреть?

А за нашими соревнованиями, конечно, смотрю. Хорошо организованные старты, тем более, что есть любопытные спортсмены, которые в будущем представят сборную страны и будут обыгрывать стероидных норвежцев», — сказал Васильев «СЭ».

С 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия) проходит чемпионат мира по биатлону, на котором сборная Норвегии завоевала 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.