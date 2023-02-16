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Сегодня, 18:10

Норвежец Йоханнес Бе выиграл пятую золотую медаль на ЧМ-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира-2023 по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завоевал уже пятое золото на текущем ЧМ. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Таким образом, 29-летний спортсмен за карьеру стал уже 17-м кратным чемпионом мира.

По количеству золотых медалей он уступает только другому представителю Норвегии — легендарному Уле-Эйнару Бьорндалену, в активе которого 20 золотых наград.

По общему количеству наград Бе (17-9-3) опередил француза Мартена Фуркада (13-10-5) и уступает лишь Бьорндалену, у которого 45 медалей (20-14-11).

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Уле-Эйнар Бьорндален
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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