Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету, которая стала первым видом программы в рамках чемпионата мира по биатлону-2024 в чешском Нове-Место.

Биатлонисты сборной Франции преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 24,4 секунды с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. В составе национальной команды выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон.

Второе место заняла сборная Норвегии (Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — +45,2 (0+8). Замкнула тройку национальная команда Швеции (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +1.01,7 (0+10).

Женский спринт пройдет 9 февраля, мужской — 10 февраля.