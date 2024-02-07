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7 февраля, 22:41

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная Франции по биатлону.
Фото Reuters

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету, которая стала первым видом программы в рамках чемпионата мира по биатлону-2024 в чешском Нове-Место.

Биатлонисты сборной Франции преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 24,4 секунды с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. В составе национальной команды выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон.

Второе место заняла сборная Норвегии (Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — +45,2 (0+8). Замкнула тройку национальная команда Швеции (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +1.01,7 (0+10).

Женский спринт пройдет 9 февраля, мужской — 10 февраля.

Чемпионат мира по&nbsp;биатлону-2024 пройдет в&nbsp;феврале с&nbsp;7 по&nbsp;18&nbsp;февраля года в&nbsp;Нове-Место, Чехия. Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
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