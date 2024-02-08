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8 февраля, 03:06

Бьорндален раскритиковал братьев Бе за второе место Норвегии в смешанной эстафете

Евгений Козинов
Корреспондент
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Уле-Эйнар Бьорндален.
Фото Global Look Press

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален остался недоволен выступлением сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2024. Ему не понравилось, как выступили Тарьей и Йоханнес Бе.

«Это провальный старт. После этих парней мы должны были быть впереди на 20 очков и не отставать», — цитирует Nettavisen Бьорндалена.

Братьям Бе понадобилось в общей сложности 6 дополнительных выстрелов на своем этапе, поэтому отставание от первого места составляло полминуты, когда в гонку вступили девушки.

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Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
Уле-Эйнар Бьорндален
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