Бьорндален раскритиковал братьев Бе за второе место Норвегии в смешанной эстафете

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален остался недоволен выступлением сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2024. Ему не понравилось, как выступили Тарьей и Йоханнес Бе.

«Это провальный старт. После этих парней мы должны были быть впереди на 20 очков и не отставать», — цитирует Nettavisen Бьорндалена.

Братьям Бе понадобилось в общей сложности 6 дополнительных выстрелов на своем этапе, поэтому отставание от первого места составляло полминуты, когда в гонку вступили девушки.