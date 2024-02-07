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7 февраля, 18:00

Чемпионат мира: смотреть трансляцию смешанной эстафеты в прямом эфире

В 19.20 на Окко начнется трансляция смешанной эстафеты ЧМ по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше.
Жюстин Брезаз-Буше.
Фото AFP

Сегодня, 7 февраля, пройдет смешанная эстафета 4x6 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонка начнется в 19.20 по московскому времени и пройдет на территории спортивного комплекса «Высочина-арена».

Смотреть видеотрансляцию смешанной эстафеты ЧМ-2024 по биатлону в Чехии можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями гонки в матч-центре «СЭ». ЧМ-2024 в Чехии завершится 18 февраля.

Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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