Чемпионат мира: смотреть трансляцию смешанной эстафеты в прямом эфире

В 19.20 на Окко начнется трансляция смешанной эстафеты ЧМ по биатлону

Сегодня, 7 февраля, пройдет смешанная эстафета 4x6 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонка начнется в 19.20 по московскому времени и пройдет на территории спортивного комплекса «Высочина-арена».

Смотреть видеотрансляцию смешанной эстафеты ЧМ-2024 по биатлону в Чехии можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями гонки в матч-центре «СЭ». ЧМ-2024 в Чехии завершится 18 февраля.

Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

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