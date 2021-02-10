Прогноз Хованцева на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке

Экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился с «СЭ» ожиданиями от смешанной эстафеты в словенской Поклюке на чемпионате мира-2021.

«Для нас, конечно, не лучший вариант, что мужчины стартуют первыми, потому что все-таки Эдуард Латыпов — очень сильный финишер, и в контактной борьбе он может сражаться с любым соперником. Нам нужно будет идеально стрелять, потому что команда сильная по составу», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев добавил, что просмотрев стартовые протоколы, можно сказать, что команды очень сильные по составу. Чемпионат мира — это совершенно разные гонки по уровню подготовки.

«Тут еще будет многое зависеть от психологии — смогут ли выдержать накал чемпионата мира. В большей степени это касается стрельбы — чтобы мы идеально стреляли, а соперники ошибались. Это, прежде всего, команды Норвегии, Швеции и Франции. Да даже белорусы и немцы будут бороться здесь за медали, все будет зависеть от этой стрельбы», — заявил Хованцев «СЭ».

10 февраля на чемпионате мира в Поклюке пройдет смешанная эстафета. В составе российской сборной побегут Александр Логинов Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

(Екатерина Звенигородская)