Смешанная эстафета: повторит ли Россия золотой прорыв Оберхофа?

Сегодня на чемпионате мира первая гонка и первый супершанс для нашей сборной на медали.

Сейчас в это сложно поверить, но две дебютные смешанные эстафеты на чемпионатах мира выиграла Россия. Более того, в первой у нас было золото и серебро! Тогда разрешалось выставлять две команды. Правда, тогда отношение к микстам было скептическое. Настолько, что в программе основного чемпионата мира места им не находилось. Так в 2005-м ЧМ проходил в Хохфильцене, а смешанка — в рамках этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске. Хотя медали за нее давали чемпионатомировские.

Провал или золото? Как выступит сборная России на чемпионате мира по биатлону

Пересмотр отношения

Все изменилось в 2011-м. В апреле того года смешанную эстафету включили в олимпийскую программу, и ее ценность сразу же многократно выросла. С тех пор у нас в ней на крупных турнирах одна лишь медаль — на ЧМ-2017. Зацените тот бронзовый состав: Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин. Сколько каждый из этой четверки пережил с тех пор — подумать страшно.

Да что там та четверка. Зигзаги судьбы наших биатлонистов настолько удивительны, что даже за один сезон все может измениться кардинально. Вот в прошлом году женские этапы на ЧМ бежали девушки, которых сейчас нет в сборной и, вероятно, уже не будет — Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. В Антхольце-2020, к слову, у России было шестое место.

Чего ждать сейчас?

Есть надежды, что теперь будет куда лучше. Хотя бы потому, что единственную смешанку по ходу этого сезона наша команда выиграла. В Оберхофе Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов провели шикарную гонку. Турбофиниш Латыпова сделал ее особенно красивой, но даже без его впечатляющего рывка бронза никуда бы от России не делась.

Для медали в Поклюке никому из нашей четверки (а побегут те же, кто и в Оберхофе) выпрыгивать из штанов не надо. И в том, что начинать теперь будут мужчины, а не женщины (так захотели словенцы, потому что только при таких раскладах они могут помелькать в ТВ-картинке на верхних строчках, благо есть Яков Фак) вообще никакой разницы. Нашим достаточно просто стабильно пройти свои этапы. В Германии было семь доппатронов на четверых. Если еще чуть добавить в стрельбе, то заветная медаль на старте ЧМ будет более чем вероятна. Практика показывает, что пять-шесть промахов на четверых (без штрафных кругов, конечно) — практически гарантия подиума. А для нашей команды успешно начать чемпионат мира было крайне важно.

Смешанная эстафета, 17:00 мск

Составы фаворитов

Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова)

Норвегия (Стурла Лагрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Ройселанн)

Франция (Эмильен Жакелен, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон)

Германия (Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Дениз Херрман, Франциска Пройс)

Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина, Динара Алимбекова)

Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Витоцци)

Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Оберг)

Чехия (Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Люция Харватова)