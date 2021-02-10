Фуркад не включил россиян в число фаворитов чемпионата мира
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Олимпийскому каналу 9 февраля назвал своих фаворитов чемпионата мира по биатлону.
«Кто фаворит у мужчин? Там есть очевидный номер 1, это Йоханнес Бе. Он хорошо выступает в нынешнем сезоне, думаю, у него хорошие шансы выиграть несколько медалей и на чемпионате мира. Что касается женщин, то там борьба будет напряженная. Считаю, фаворитками будут Вирер, Ханна Эберг, Ройселанн и Экхофф», — заявил француз.
Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/martin-fourcade-biathlon-world-championships-2021-picks-favourites/
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