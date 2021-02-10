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Фуркад не включил россиян в число фаворитов чемпионата мира

13:11
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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Олимпийскому каналу 9 февраля назвал своих фаворитов чемпионата мира по биатлону.

«Кто фаворит у мужчин? Там есть очевидный номер 1, это Йоханнес Бе. Он хорошо выступает в нынешнем сезоне, думаю, у него хорошие шансы выиграть несколько медалей и на чемпионате мира. Что касается женщин, то там борьба будет напряженная. Считаю, фаворитками будут Вирер, Ханна Эберг, Ройселанн и Экхофф», — заявил француз.

Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/martin-fourcade-biathlon-world-championships-2021-picks-favourites/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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