Фуркад не включил россиян в число фаворитов чемпионата мира

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью Олимпийскому каналу 9 февраля назвал своих фаворитов чемпионата мира по биатлону.

«Кто фаворит у мужчин? Там есть очевидный номер 1, это Йоханнес Бе. Он хорошо выступает в нынешнем сезоне, думаю, у него хорошие шансы выиграть несколько медалей и на чемпионате мира. Что касается женщин, то там борьба будет напряженная. Считаю, фаворитками будут Вирер, Ханна Эберг, Ройселанн и Экхофф», — заявил француз.

Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.