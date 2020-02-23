«Признаю, что нарушил. Зачем разжигать?» Касперович рассказал о проблемах с аккредитацией

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, почему у него не было правильной аккредитации на чемпионате мира-2020 в Антерсельве. Именно это послужило причиной того, что IBU запрос в итальянскую полицию, после чего сотрудники пришли с обысками в номера российской сборной.

— Где ваша знаменитая аккредитация?

— Аккредитация у меня была во время гонки преследования. Нужно было работать со спортсменом, общаться с ним по дистанции. Да, это нарушение. Но совсем не того плана, которое нам предъявляют. За него полагается штраф — 500 евро. У французов на этом чемпионате мира была ровно такая история. Все знают об этом, никакого шума не было.

— Драчев сказал, что вы устроили проблемы Логинову и всей сборной.

— Владимир Петрович говорил, наверное, на эмоциях. Кто и кого подставил — это еще вопрос. Еще на «Ижевской винтовке» мы обговаривали с главным и старшим тренерами вопрос о моем участии на заключительном этапе подготовке. В Риднау хорошо поработали, там я задал вопрос по поводу аккредитации. Мне сказали, что такой возможности нет. Я все понимаю, квота ограниченная, а персонала у нас много. Тем более, добавились два сервисмена. Никаких обид.

— Как возникла идея с украинской аккредитацией?

— Да какая идея? Всегда так было. Это не первый же случай. Вот вы никогда так не делали на турнирах?

— Бывало.

— Вот именно. Ничего такого в этом нет. Количество аккредитаций ограничено, чтобы в разных зонах не было толчеи. Но если кто-то отдал мне свою аккредитацию, это значит, того человека здесь не будет, правильно? Зачем разжигать? Я признаю, что нарушил. Извиняюсь за это. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Александра Касперовича читайте здесь