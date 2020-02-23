ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

«Признаю, что нарушил. Зачем разжигать?» Касперович рассказал о проблемах с аккредитацией

10:00
Александр Касперович. Фото СБР.
Александр Касперович. Фото СБР.
Теги:

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, почему у него не было правильной аккредитации на чемпионате мира-2020 в Антерсельве. Именно это послужило причиной того, что IBU запрос в итальянскую полицию, после чего сотрудники пришли с обысками в номера российской сборной.

22&nbsp;февраля. Антерсельва. Александр Логинов.«Если для всех лучше завершение моей карьеры, наверное, так и надо сделать». Сенсационное интервью Логинова

— Где ваша знаменитая аккредитация?

— Аккредитация у меня была во время гонки преследования. Нужно было работать со спортсменом, общаться с ним по дистанции. Да, это нарушение. Но совсем не того плана, которое нам предъявляют. За него полагается штраф — 500 евро. У французов на этом чемпионате мира была ровно такая история. Все знают об этом, никакого шума не было.

— Драчев сказал, что вы устроили проблемы Логинову и всей сборной.

— Владимир Петрович говорил, наверное, на эмоциях. Кто и кого подставил — это еще вопрос. Еще на «Ижевской винтовке» мы обговаривали с главным и старшим тренерами вопрос о моем участии на заключительном этапе подготовке. В Риднау хорошо поработали, там я задал вопрос по поводу аккредитации. Мне сказали, что такой возможности нет. Я все понимаю, квота ограниченная, а персонала у нас много. Тем более, добавились два сервисмена. Никаких обид.

— Как возникла идея с украинской аккредитацией?

— Да какая идея? Всегда так было. Это не первый же случай. Вот вы никогда так не делали на турнирах?

— Бывало.

— Вот именно. Ничего такого в этом нет. Количество аккредитаций ограничено, чтобы в разных зонах не было толчеи. Но если кто-то отдал мне свою аккредитацию, это значит, того человека здесь не будет, правильно? Зачем разжигать? Я признаю, что нарушил. Извиняюсь за это. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Александра Касперовича читайте здесь

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир