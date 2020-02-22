Президент Федерации биатлона Украины отрицает, что у Касперовича есть украинская аккредитация

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что у тренера российского биатлониста Александра Логинова Александра Касперовича есть украинская аккредитация.

— У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет, — цитирует Брынзака Tribuna. — Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут.

IBU подозревает, что Касперович может заниматься транспортировкой допинга. Сегодня на чемпионате мира в Антерсельве в номерах Логинова и Касперовича прошли обыски.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн