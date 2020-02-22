ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира
Допинг

Президент Федерации биатлона Украины отрицает, что у Касперовича есть украинская аккредитация

12:46
Теги:

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что у тренера российского биатлониста Александра Логинова Александра Касперовича есть украинская аккредитация.

— У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет, — цитирует Брынзака Tribuna. — Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут.

IBU подозревает, что Касперович может заниматься транспортировкой допинга. Сегодня на чемпионате мира в Антерсельве в номерах Логинова и Касперовича прошли обыски.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/biathlon/1083555088.html

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир