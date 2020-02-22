Посольство России в Италии: первичные результаты обыска россиян говорят об отсутствии улик применения допинга
Посольство России в Италии выступило с официальным заявлением по поводу обыска в расположении сборной России в Антерсельве. Ранее стало известно, что перед мужской эстафетой на ЧМ-2020 в номере биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.
«Прибывший в Антерсельву дипломат вступил в личный контакт с представителями российской сборной, — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook. — Добился от осуществлявших обыск карабинеров выдачи на руки соответствующего ордера, выданного прокуратурой Больцано, а также потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время с переводом на русский язык будет передан российским гражданам для рассмотрения и подписания.
В соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга (уголовно наказуемое преступление в Италии).
Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.
Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику.
В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с командой вплоть до ее отъезда".
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/Ambasciata-della-Federazione-Russa-in-Italia-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-1523683317920282/