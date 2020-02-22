Посольство России в Италии: первичные результаты обыска россиян говорят об отсутствии улик применения допинга

Посольство России в Италии выступило с официальным заявлением по поводу обыска в расположении сборной России в Антерсельве. Ранее стало известно, что перед мужской эстафетой на ЧМ-2020 в номере биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

«Прибывший в Антерсельву дипломат вступил в личный контакт с представителями российской сборной, — говорится в заявлении посольства на странице в Facebook. — Добился от осуществлявших обыск карабинеров выдачи на руки соответствующего ордера, выданного прокуратурой Больцано, а также потребовал предоставить протокол обыска, который в ближайшее время с переводом на русский язык будет передан российским гражданам для рассмотрения и подписания.

В соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга (уголовно наказуемое преступление в Италии).

Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.

Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику.

В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с командой вплоть до ее отъезда".