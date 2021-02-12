Российские болельщики строят планы на эстафету после победы Понсилуомы в спринте на ЧМ

Швед Мартин Понсилуома выиграл мужской спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место с одним промахом.

После гонки российские болельщики в комментариях «СЭ» раскритиковали тренерский штаб и оценили шансы сборной России в эстафетах.

River Plate: «Эдик почти целых два круга чемпионом был. Саня то не попадает, то ружье заедает, то все вместе. Матвей мододец, в санаторно-курортном темпе прогулялся. Четвертого на эстафету не имеем. Ладно, других парней в биатлоне у нас нет и не скоро будут. Удачи».

strictteacher: «Оставьте, пожалуйста, призывы убрать тренеров. Это самые-пресамые, других давно нет. Они крутят круги, меняя друг друга, кладут в карман денежку, но всегда непонятно — за что?»

Alex_451410: «Нормальные результаты. Шансы есть только в эстафетах. Пик был пройден в Оберхофе (смешанная эстафета) и в Антерсельве (Логинов). Теперь можно начинать подготовку к новому сезону. И так до бесконечности».

Mike N: «Верните Шипулина и Малышко! Пусть побегают за Россию!»

van der sar: «Тренерский штаб — в отставку! Эти тренеры вообще ничего не могут и не умеют. Все, кого они тренируют, только деградируют с космической скоростью. Главный старт сезона и такое днище. Ужас просто!»

Alex Surovov: «Говорил вчера, что на подиуме будет сюрприз, и он случился в виде Понсилуомы. Завтра почему-то жду чуда от Ульяны Кайшевой».

13 февраля на чемпионате мира состоится женский спринт, 14 февраля состоятся две гонки преследования, 16 и 17 февраля — индивидуальные гонки у женщин и мужчин соответственно. 18 февраля пройдет синглмикст, а после одного дня перерыва, 20 февраля, состоятся женская и мужская эстафеты. Завершится чемпионат мира двумя масс-стартами 21 февраля.