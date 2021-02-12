Тихонов назвал Лапытова балбесом и заявил о необходимости работать с ним

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты мужского спринта в рамках ЧМ-2021.

Сегодня, 12 февраля, в Поклюке завершилась мужская спринтерская гонка. Россиянин Эдуард Латыпов занял 10 место, Матвей Елисеев пришел 19-м. Александр Логинов занял 26-е место, отстав от первого места более чем на минуту.

«Можно сколько угодно говорить про шанс у Латыпова, но тот же Йоханнес пришел 5-м с двумя промахами. С такими, как Эдуард, надо работать — это балбес. Много было таких, кто сначала бросался и лидировал, а в итоге проигрывал очень много. В мое время, тренеры останавливали тебя и кричали, чтобы ты шел спокойнее. Нужно оставить силы на финиш, а не мчаться сломя голову».

Также Тихонов отметил, что ждал большего от Александра Логинова.

«Ждал от Логинова большего. Опыта не хватает у Саши. Как можно было лидеру в таком состоянии подойти к гонке? Это все от неправильной подготовки и, как следствие, функциональной неготовности спортсмена. Нужно отдыхать» — добавил Тихонов.

(Владимир Пушкарев)