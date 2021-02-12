Губерниев назвал хорошим выступление Латыпова в мужском спринте
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты мужского спринта на чемпионате мира в Поклюке.
Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Лучший из россиян — Эдуард Латыпов, занявший 10-е место.
«Латыпов — в промахе от медали, хорошее выступление. Работа Каминского применительно к Латыпову приносит результат. Видим, что по-прежнему лихорадит Логинова, хотя ход демонстрирует хороший.
У него психологические проблемы в стрельбе — промахи приобретают хронический характер. Елисеев ходом явно не тянет, а от Бабикова с Халили чудес не ждали. Они в лучшем случае рассчитывали на попадание в пасьют — Халили не попал. Он к сезону не готов. Нет скамейки у мужчин, к сожалению", — сказал Губерниев. (Константин Колмаков)
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