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Сегодня, 12:19

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, на что тратит призовые

Виктория Кравченко
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Бе поделился мнением о чемпионате мира по биатлону, который завершился в Оберхофе (Германия).

«Я выиграл три золотые медали чемпионата мира в личных гонках, кроме того, провел хорошие эстафетные гонки за сборную Норвегии. Я закончил чемпионат с семью медалями, и это очень хорошо, учитывая те условия, которые у нас были», — цитирует Йоханнеса Dagbladet.

Также спортсмен рассказал, куда тратит свои призовые. На ЧМ он заработал чуть больше 110 тысяч евро.

«Я купил дом и тренажерный зал, которые стоили немного больше среднего. Я поставил на первое место качество и комфорт своего дома», — добавил норвежец.

29-летний Бе на ЧМ-2023 выиграл 5 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронзу.

Последней гонкой турнира в Оберхофе станет женский масс-старт, который состоится сегодня, 19 февраля, и начнется в 17.15 (мск).

Биатлон
Йоханнес Бе
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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