Норицын назвал причину неудачного выступления женской сборной России на ЧМ

Тренер женской сборной России Виталий Норицын в интервью «СЭ» назвал плохую стрельбу спортсменок одной из главных причин неудачного выступления национальной команды.

— Вот это — да... Хотя, в принципе, я знал это на протяжении всего чемпионата. Ко мне подходили третьи лица и говорили: «Владимир Петрович сказал это, Владимир Петрович сказал то». А ведь можно спокойно все обговорить. И в плюс команде это вряд ли пойдет. Мне больше жалко спортсменов. Каково сейчас им?

— В чем все-таки причина не самого успешного выступления на чемпионате мира?

— Если говорить о ходе, то в целом — мы в порядке. В прошлом году мы проигрывали по скорости в эстафету 1.20, а теперь — 20 сек. Это шаг вперед? Полностью не получился чемпионат в стрельбе. Но не только у нас. Мы оказались не готовы работать на этой высоте. Но у нас и не было возможности провести на ней сборы. Хотя сейчас, наверное, это будет звучать как оправдание. В каждой гонке с чистой стрельбой мы могли бороться за медали. Такого не было давно. (Владимир Иванов)

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