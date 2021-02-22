Миронова на чемпионате мира по биатлону заработала в десять раз меньше Экхофф
11:35
Российская биатлонистка Светлана Миронова на чемпионате мира в словенской Поклюке заработала 8 800 евро, сообщает ТАСС 22 февраля.
Показатель Мироновой — лучший в российской команде. Лариса Куклина получит 1 750 евро призовых, а Ирина Казакевич — 1 450 евро.
Лучшей в женской части программы стала норвежка Тириль Экхофф, которая за четыре победы, второе место и третье получит 87 200 евро.
У мужчин больше всех заработал соотечественник Экхофф — Штурла Легрейд, для которого это был дебютный турнир.
Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю