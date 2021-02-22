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Стало известно, сколько российские биатлонисты заработали на чемпионате мира в Поклюке

11:22
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов во время чемпионата мира в словенской Поклюке заработал 14 250 евро, сообщает ТАСС.

Второе место среди россиян по сумме призовых у дебютанта чемпионатов мира Саида Халили, у которого 11 150 евро, Александр Логинов получит 9 250 евро, Матвей Елисеев — 7 900 евро, а Евгений Гараничев — 1 200 евро.

Больше всего россиянам принесло третье место в эстафете, за которую каждый получил по 4 500 евро.

Больше всех у мужчин получит еще один дебютант мирового первенства — норвежец Штурла Легрейд, который одержал победы в четырех гонках. Его доход составил 76 700 евро.

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 21 февраля в словенской Поклюке. Сборная России на турнире выиграла одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10758651

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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