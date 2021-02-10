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Логинов отказался от общения с прессой на время чемпионата мира

18:50
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Российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с журналистами на время проведения чемпионата мира в Словении, информирует ТАСС.

«Да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Общение Логинова с журналистами возможно только в случае завоевания медали на официальной пресс-конференции.

На чемпионатах мира 2019 и 2020 годов Логинов также отказался от общения со СМИ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10669873

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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