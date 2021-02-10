Логинов отказался от общения с прессой на время чемпионата мира
18:50
Российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с журналистами на время проведения чемпионата мира в Словении, информирует ТАСС.
«Да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Общение Логинова с журналистами возможно только в случае завоевания медали на официальной пресс-конференции.
На чемпионатах мира 2019 и 2020 годов Логинов также отказался от общения со СМИ.
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