Драчев не винит Миронову в результатах первой смешанной эстафеты на чемпионате мира

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал результаты первой смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

«На каждом этапе наши лидеры не справились. Прямо скажем. Сегодня ни у одного спортсмена не получилось отработать так, как хотелось бы. То запасной патрон, то штрафной круг. Это наши лидеры на сегодняшний момент. Если бы не два штрафных круга Мироновой, то был бы совсем другой расклад. Но сослагательного наклонения в биатлоне нет. Нужно сделать работу над ошибками», — сказал Драчев «СЭ».

Помимо этого, Драчев отметил, что не нужно винить в таком результате только Светлану Миронову.

«В эстафете никогда не виновен только один. У нас был целый квартет спортсменов. Проигрыш больше двух минут — не вина одного спортсмена. Это достаточно много. Удастся ли нам взять хотя бы одно золото? Будет зависеть от хода чемпионата мира. Здесь достаточно сложный рельеф, сложные погодные условия. Будем смотреть», — добавил Драчев.

Сегодня, 10 февраля, прошла смешанная эстафета на чемпионате мира в Поклюке. Россияне финишировали на девятом месте. Выиграла эстафету сборная Норвегии.

(Владимир Пушкарев)