ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Логинов может сняться с масс-старта

19:45
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
Теги:

Российский биатлонист Александр Логинов, которому сегодня утром итальянская полиция устроила обыск, может не выйти на воскресный масс-старт. Дело как раз в сегодняшнем инциденте. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил источник в команде.

«Если для всех лучше завершение моей карьеры, наверное, так и надо сделать». Сенсационное интервью Логинова // «В одних трусах смотрели, как проверяли вещи». Против Логинова все методы хороши?

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
26
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир