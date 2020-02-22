Логинов может сняться с масс-старта

Российский биатлонист Александр Логинов, которому сегодня утром итальянская полиция устроила обыск, может не выйти на воскресный масс-старт. Дело как раз в сегодняшнем инциденте. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил источник в команде.

«Если для всех лучше завершение моей карьеры, наверное, так и надо сделать». Сенсационное интервью Логинова // «В одних трусах смотрели, как проверяли вещи». Против Логинова все методы хороши?