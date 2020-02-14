Леонид Гурьев: «Когда пришли стрелять, никакой реакции не было на ветер»

Тренер сборной России по стрельбы Леонид Гурьев оценил работу женщин на рубеже по ходу спринта на чемпионате мира.

— Ветер был постоянно. Он был и на пристрелке. Утром был просто ураган. Ребята нас заранее предупредили. Взяли специальные патроны. Но когда мы пришли на пристрелку, то ветер стих, — рассказал Гурьев в эфире «Матч ТВ».

Нашей задачей было поймать штиль. Каждой была дана установка. Они все поняли.

Но когда пришли стрелять, то никакой реакции не было на ветер. Ну, может, с выносом поработали. Нужно было поправку делать, щелчка два.

Я постоянно информацию подавал. Они ее получали.

Старых в Риднау была в хорошем состоянии. Со стрельбой не было проблем. Мы работали с патроном конкретно под каждый ствол. Но, наверное, получился в горах перебор. Нет свежести в ней.

Надо подумать, стоит ли ей бежать пасьют. Один раз перебрать, не восстановиться — последствия будут очень серьезными.