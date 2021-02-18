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Резцова назвала ужасным выступление сборной России на ЧМ по биатлону

18:43
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты сингл-микст на чемпионате мира в Поклюке.

18 февраля россияне Евгения Павлова и Эдуард Латыпов финишировали 11-ми в сингл-миксте. Первыми стали французы — Жюли Симон и Антонен Гигонна. Вторые — норвежцы, третьи — шведы.

«Это ужасно, и я полагаю, ждать каких-то хороших результатов на этом чемпионате мира очень сложно, — заявила Резцова «СЭ». — Не могу сказать, что мы достигли дна. Надо просто искать причину, почему такое происходит»

Также Резцова не верит, что сборная России завоюет медали на этом чемпионате мира.

«Не верю, что что-то изменится, — сказала Резцова «СЭ». — То, что ребята тренируются индивидуально, не может быть причиной таких результатов. В лыжных гонках Николай Семенович (Зимятов, — прим. «СЭ») индивидуально готовился, например. Так что это не проблема, это не основание тех результатов. Насчет медалей — не хочу никого унизить и оскорбить, но трудом в это верю. Дай бог, конечно».

(Константин Колмаков)

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