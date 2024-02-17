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Чемпионат мира: смотреть трансляцию женской эстафеты

Женская эстафета пройдет в рамках чемпионата мира 2024 по биатлону 17 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лиза Виттоцци.
Фото Global Look Press

Женская эстафета 4x6 км пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону 2024 в субботу, 17 февраля. Начало запланировано на 15.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию женской эстафеты можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также следить за соревнованиями можно на IBU Live TV и на телеканале Евроспорт 1.

Чемпионат мира по биатлону 2024 стартовал 7 февраля и завершится 18 февраля. Турнир проходит в Нове-Место (Чехия).

Российские биатлонисты не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира 2024 по биатлону: матч-центр, календарь, медальный зачет, спортсмены, команды, новости и статьи

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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Чемпионат мира: смотреть трансляцию мужской эстафеты
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