ЧМ-2020 по биатлону
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Дмитрий Губерниев: «Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело»

18:33
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии.

22 февраля в разгар чемпионата мира-2020 в Антерсельве итальянская полиция в 6 утра пришла в отель, где базировалась сборная России, и устроила обыски в номерах спортсмена и тренера.

— Есть информация , что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий. Но из Италии обоих выпустят, — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

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