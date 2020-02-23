Дмитрий Губерниев: «Есть информация, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело»
18:33
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича заведено уголовное дело в Италии.
22 февраля в разгар чемпионата мира-2020 в Антерсельве итальянская полиция в 6 утра пришла в отель, где базировалась сборная России, и устроила обыски в номерах спортсмена и тренера.
— Есть информация , что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий. Но из Италии обоих выпустят, — написал в своем Telegram-канале Губерниев.
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