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Чемпионат мира в 2025 году пройдет в Ленцерхайде, а не в Минске

20:25
ЧМ-2025. Фото Twitter
ЧМ-2025. Фото Twitter

Чемпионат мира 2024 года пройдет в чешском Нове-Место, в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

У Нове-Место альтернативы не было, единственным соперником Ленцерхайде был Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы — в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Союз биатлонистов России не принимал участия в голосовании, поскольку был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за большого числа допинговых нарушений.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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