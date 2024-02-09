Чемпионат мира: смотреть трансляцию спринта у женщин

В 19.20 на Окко начнется трансляция женского спринта ЧМ по биатлону

Женский спринт на дистанции 7,5 км в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет 9 февраля, в пятницу. Гонка на территории комплекса «Высочина-арена» начнется в 19.20 по московскому времени.

Видеотрансляцию женского спринта ЧМ-2024 по биатлону в Чехии можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Окко Спорт» по подписке. Начало прямого эфира в 19.20 мск.

Следить за ключевыми событиями женского спринта 9 февраля можно будет в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

7 февраля сборная Франции выиграла смешанную эстафету ЧМ-2024 по биатлону в Нове-Место. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 24,4 секунды с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. В составе национальной команды выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.

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