Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

9 февраля, 17:20

Чемпионат мира: смотреть трансляцию спринта у женщин

В 19.20 на Окко начнется трансляция женского спринта ЧМ по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Биатлонистка Жулия Симон.
Жулия Симон.
Фото AFP

Женский спринт на дистанции 7,5 км в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет 9 февраля, в пятницу. Гонка на территории комплекса «Высочина-арена» начнется в 19.20 по московскому времени.

Видеотрансляцию женского спринта ЧМ-2024 по биатлону в Чехии можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Окко Спорт» по подписке. Начало прямого эфира в 19.20 мск.

Следить за ключевыми событиями женского спринта 9 февраля можно будет в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

7 февраля сборная Франции выиграла смешанную эстафету ЧМ-2024 по биатлону в Нове-Место. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 24,4 секунды с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами. В составе национальной команды выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.

Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Биатлон
0
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бьорндален раскритиковал братьев Бе за второе место Норвегии в смешанной эстафете

Чемпионат мира: смотреть трансляцию спринта у мужчин
Новости
RSS RSS
Все новости