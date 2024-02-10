Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

10 февраля, 16:05

Чемпионат мира: смотреть трансляцию спринта у мужчин

В 19.05 на Окко начнется трансляция мужского спринта ЧМ по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд.
Стурла Легрейд.
Фото Global Look Press

Мужской спринт на дистанции 10 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет 10 февраля, в субботу. Гонка начнется в 19.05 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мужского спринта ЧМ-2024 по биатлону можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира в 19.05 мск. Следите за ключевыми событиями мужской гонки 10 февраля с помощью матч-центра «СЭ».

Российские биатлонисты не принимают участие в мировом первенстве в связи с решением IBU об отстранении национальной команды от выступлений в международных турнирах.

Чемпионат мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в Чехии завершится 18 февраля.

Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Биатлон
1
0
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Француженка Симон выиграла спринт на чемпионате мира в Чехии

Чемпионат мира: смотреть трансляцию гонки преследования
Новости
RSS RSS
Все новости