Чемпионат мира: смотреть трансляцию спринта у мужчин

В 19.05 на Окко начнется трансляция мужского спринта ЧМ по биатлону

Мужской спринт на дистанции 10 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет 10 февраля, в субботу. Гонка начнется в 19.05 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мужского спринта ЧМ-2024 по биатлону можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира в 19.05 мск. Следите за ключевыми событиями мужской гонки 10 февраля с помощью матч-центра «СЭ».

Российские биатлонисты не принимают участие в мировом первенстве в связи с решением IBU об отстранении национальной команды от выступлений в международных турнирах.

Чемпионат мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в Чехии завершится 18 февраля.

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