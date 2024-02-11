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11 февраля, 14:30

Чемпионат мира: смотреть трансляцию гонки преследования

На Окко пройдут трансляции гонок преследования ЧМ по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Жулия Симон.
Жулия Симон.
Фото Global Look Press

11 февраля в Нове-Место (Чехия) на территории спортивного комплекса «Высочина-арена» пройдут гонки преследования для мужчин и женщин на чемпионате мира-2024 по биатлону.

Женщины выйдут на старт в 16.30 по московскому времени. Мужская гонка преследования начнется в 19.05. Видеотрансляции выступлений спортсменов в Чехии покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

Ключевые события гонок преследования ЧМ-2024 11 февраля будут доступны в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

9 февраля французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей в спринте на ЧМ в Чехии. 27-летняя спортсменка показала время 20:07,5, ни разу не промахнувшись.

Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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