Француженка Симон выиграла спринт на чемпионате мира в Чехии

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей в спринте на чемпионате мира в Чехии.

Француженка показала время 20:07,5, ни разу не промахнувшись. На втором месте ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше с отставанием в 4,9 секунды и одним промахом, замкнула тройку еще одна представительница Франции Лу Жанмонно (+40,8 секунды, один промах).

Также четвертой в гонке стала еще одна француженка Софи Шово, которая допустила один финишировала с отставанием от победительницы в 44,2 секунды.