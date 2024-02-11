Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Французская биатлонистка Жюлья Симон стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира. Турнир проходит в чешском Нове-Место. Спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 54,8 секунды.

Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание 46,3 секунды; 1 промах). Третьей стала еще одна француженка — Жюстин Бреза-Буше (+49,3; 4).

Также в воскресенье пройдет мужская гонка преследования, которая начнется в 19.05 мск.