Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бе стал вторым

Норвежский биатлонист Штурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бе. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил победителю 3,5 секунды. Третьим пришел также спортсмен из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лежке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.

Для Стурлы Холм Легрейда это шестое золото чемпионатов мира.

Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Штурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).