Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бе стал вторым
Норвежский биатлонист Штурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил победителю 3,5 секунды. Третьим пришел также спортсмен из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лежке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.
Для Стурлы Холм Легрейда это шестое золото чемпионатов мира.
Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Штурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).
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