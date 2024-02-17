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Сегодня, 16:45

Чемпионат мира: смотреть трансляцию мужской эстафеты

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону 17 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдет в рамках чемпионата мира по биатлону 2024 в Нове-Место (Чехия) в субботу, 17 февраля. Начало — 18.15 по московскому времени.

Видеотрансляцию мужской эстафеты в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис Okko. Также смотреть соревнования можно на IBU Live TV и на телеканале Евроспорт 1.

Чемпионат мира по биатлону 2024 проходит с 7 по 18 февраля. Россияне не принимают участие в международных стартах по решению IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении российских биатлонистов до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира по биатлону 2024: матч-центр, календарь, медальный зачет, спортсмены, команды, новости и статьи

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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