Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

17 февраля, 17:41

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в Нове-Место

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Женская сборная Франции по биатлону.
Фото Reuters

Женская сборная Франции выиграла эстафету на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Француженки преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 0.8 секунд. Они взяли 11 дополнительных патронов и пробежали два штрафных круга.

Второе место заняла сборная Швеции, отставшая от победителя на 38,3 секунды. Третьими стали немки с отставанием 1 минута 14,2 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира

Нове-Место (Чехия)

Эстафета. Женщины.

1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1.15,08 (11 доп.патронов, 2 штрафных круга)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +38,3 (1+12)

3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) — +1.14,2 (0+9)

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Жюли Симон
Жюстин Бреза-Буше
Лу Жанмонно
Софи Шово
8
5
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат мира: смотреть трансляцию мужской эстафеты

Доротея Вирер объявила, что досрочно завершит сезон
Новости
RSS RSS
Все новости