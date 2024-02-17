Сборная Франции выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в Нове-Место

Женская сборная Франции выиграла эстафету на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Француженки преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 0.8 секунд. Они взяли 11 дополнительных патронов и пробежали два штрафных круга.

Второе место заняла сборная Швеции, отставшая от победителя на 38,3 секунды. Третьими стали немки с отставанием 1 минута 14,2 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира

Нове-Место (Чехия)

Эстафета. Женщины.

1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1.15,08 (11 доп.патронов, 2 штрафных круга)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — +38,3 (1+12)

3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) — +1.14,2 (0+9)