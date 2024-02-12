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12 февраля, 07:13

Бреза-Буше: «Моим злейшим врагом в гонке преследования на чемпионате мира была я сама»

Виктория Кравченко
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала третье место на чемпионате мира-2024 в гонке преследования. Победительницей гонки стала француженка Жулия Симон. Она призналась, что во второй части гонки у нее начались проблемы.

«Думаю, что моим злейшим врагом сегодня была я сама, и мне бы хотелось, чтобы борьба рука об руку длилась до конца, но я очень рада, что завоевала эту бронзовую медаль благодаря хорошему ходу лыж», — приводит слова Бреза-Буше L'Equipe.

Ранее на чемпионате мира в чешском Нове-Место Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в смешанной эстафете и серебряную в спринте.

Жюстин Бреза-Буше
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