Чемпионат мира: где смотреть трансляцию индивидуальной гонки мужчин
Мужская индивидуальная гонка на ЧМ-2024 по биатлону пройдет 14 февраля
Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет в среду, 14 февраля в Нове-Место, Чехия. Начало соревнований — 19:20 по московскому времени.
Следить за гонкой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая пройдет на Eurovision Sport и онлайн-платформне Okko Sport.
Старт-лист:
- Кентен Фийон-Майе
- Витаутас Строля
- Андрей Расторгуев
- Симон Эдер
- Лукас Хофер
- Себастьян Самуэльссон
- Флоран Клод
- Никлас Хартвег
- Йоханнес Бо
- Роман Реес
- Йеспер Нелин
- Бенедикт Долль
- Михал Крчмарж
- Себастьян Штальдер
- Адам Раннелс
- Томмазо Джакомель
- Александр Мухин
- Антон Дудченко
- Мартин Понсилуома
- Кэмпбелл Райт
- Тимофей Лапшин
- Йоханнес Кюн
- Георг Мариан Колтеа
- Тарьей Бо
- Рене Захна
- Яков Фак
- Эмильен Жаклен
- Павел Магазеев
- Йоханнес Дале-Шевдал
- Отто Инвениус
- Дмитрий Шамаев
- Эндре Стремсхайм
- Апостолос Ангелис
- Феликс Ляйтнер
- Роберто Пикерас Гарсия
- Эрик Перро
- Якоб Вил Росбо
- Йоша Буркхальтер
- Кресимир Црнкович
- Александр Стародубец
- Ветле Шостад Кристиансен
- Шон Доэрти
- Артем Прима
- Конрад Бадач
- Миха Довжан
- Кристиан Гоу
- Томаш Микишка
- Филипп Хорн
- Пеппе Фемлинг
- Владислав Киреев
Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.
Чемпионат мира по биатлону-2024 проходит в феврале с 7 по 18 февраля года в Нове-Место, Чехия. Гонки принимает спортивный комплекс «Высочина-арена».
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