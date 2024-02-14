Чемпионат мира: где смотреть трансляцию индивидуальной гонки мужчин

Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет в среду, 14 февраля в Нове-Место, Чехия. Начало соревнований — 19:20 по московскому времени.

Следить за гонкой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая пройдет на Eurovision Sport и онлайн-платформне Okko Sport.

Старт-лист:

Кентен Фийон-Майе Витаутас Строля Андрей Расторгуев Симон Эдер Лукас Хофер Себастьян Самуэльссон Флоран Клод Никлас Хартвег Йоханнес Бо Роман Реес Йеспер Нелин Бенедикт Долль Михал Крчмарж Себастьян Штальдер Адам Раннелс Томмазо Джакомель Александр Мухин Антон Дудченко Мартин Понсилуома Кэмпбелл Райт Тимофей Лапшин Йоханнес Кюн Георг Мариан Колтеа Тарьей Бо Рене Захна Яков Фак Эмильен Жаклен Павел Магазеев Йоханнес Дале-Шевдал Отто Инвениус Дмитрий Шамаев Эндре Стремсхайм Апостолос Ангелис Феликс Ляйтнер Роберто Пикерас Гарсия Эрик Перро Якоб Вил Росбо Йоша Буркхальтер Кресимир Црнкович Александр Стародубец Ветле Шостад Кристиансен Шон Доэрти Артем Прима Конрад Бадач Миха Довжан Кристиан Гоу Томаш Микишка Филипп Хорн Пеппе Фемлинг Владислав Киреев

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира по биатлону-2024 проходит в феврале с 7 по 18 февраля года в Нове-Место, Чехия. Гонки принимает спортивный комплекс «Высочина-арена».

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