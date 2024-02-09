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9 февраля, 12:30

Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции

9 февраля начнется 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Лыжница Джессика Диггинс.
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

С 9 по 13 февраля в канадском городе Кэнмор пройдет 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/24. Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, спринтах и в масс-стартах.

Смотреть видеотрансляции гонок можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам также будет транслироваться на Евроспорте.

Расписание гонок 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе

  • 9 февраля. 20.40. Женская гонка с раздельным стартом 10 км (свободным стилем)
  • 9 февраля. 22.45. Мужская гонка с раздельным стартом 15 км (свободным стилем)
  • 10 февраля. 20.30. Спринт, квалификация (свободным стилем)
  • 10 февраля. 23.00. Спринт, четвертьфиналы (свободным стилем)
  • 11 февраля. 20.00. Женский масс-старт 20 км (классическим стилем)
  • 11 февраля. 22.15. Мужской масс-старт 20 км (классическим стилем)
  • 13 февраля. 19.00. Спринт, квалификация (классическим стилем)
  • 13 февраля. 21.30. Спринт, четвертьфиналы (классическим стилем)

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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