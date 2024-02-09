Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции

С 9 по 13 февраля в канадском городе Кэнмор пройдет 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/24. Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, спринтах и в масс-стартах.

Смотреть видеотрансляции гонок можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам также будет транслироваться на Евроспорте.

Расписание гонок 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнмор е

9 февраля . 20.40. Женская гонка с раздельным стартом 10 км (свободным стилем)

Женская гонка с раздельным стартом 10 км (свободным стилем) 9 февраля . 22.45. Мужская гонка с раздельным стартом 15 км (свободным стилем)

10 февраля . 20.30 . С принт , квалификация (свободным стилем)

10 февраля . 23.00 . С принт , четвертьфиналы (свободным стилем)

11 февраля . 20.00 . Женский масс-старт 20 км (классическим стилем)

11 февраля . 22.15 . Мужской масс-старт 20 км (классическим стилем)

13 февраля . 19.00 . С принт , квалификация (классическим стилем)

13 февраля . 21.30 . С принт , четвертьфиналы (классическим стилем)

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