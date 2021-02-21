Анатолий Хованцев: «Сборной России по биатлону нужны новые люди»

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского масс-старта на чемпионате мира в Поклюке. Светлана Миронова заняла 19-е место, Ирина Казакевич — 20-е.

«У девочек не получилась стрельба. Да, Казакевич очень хорошо отстреляла лежку, но стрельба стоя выбила обеих девчонок. Ирина еще превысила скорость, с которой шла. Конечно, она старалась, этого не отнять, но в этой гонке нужно выдержать последний рубеж. Норвежки же сражались до последнего, Экхофф переместилась с шестого места на третьей. Гонку поначалу была не такая быстротечная, все решала стрельба, а нам так стрелять нельзя», — сказал Хованцев «СЭ».

Также Хованцев объяснил, почему сейчас Россию преследует череда неудач в биатлоне, а норвежцы везде занимают места на пьедестале.

«Ресурс, который у нас есть, ограничен. Молодежь, которую хотелось бы видеть в составе основной команды — прежде всего, Гореева и Шевченко. Посмотрим, как они будут выступать на юниорском чемпионате мира, но нам нужны новые люди. Но основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Нужно помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить на юношеские команды тренеров, которые работали бы на перспективу, выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава. Да, на это нужно время, но без этого нам не выйти из того положения, в котором мы сейчас находимся», — добавил Хованцев.

21 февраля в словенской Поклюке состоялся женский масс-старт, по результатам которого первое место заняла австрийка Хаузер, второе и третье место заняли норвежки — Тандервольд и Экхофф. Сегодня заключительный день ЧМ, у сборной России всего одна медаль — бронза в мужской эстафете.

(Екатерина Звенигородская)?