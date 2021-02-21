Губерниев подвел итоги ЧМ по биатлону: «Верю в Казакевич, верю в нашу команду»

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира в Поклюке для женской сборной России. Как отметил журналист в своем Telegram-канале, он верит в команду. По его словам, нужно продолжать работать.

Россиянка Светлана Миронова заняла 19-е место в заключительной гонке ЧМ — масс-старте. Женская команда осталась без медалей на турнире.

«Подводим итоги женского чемпионата мира. По Мироновой, — сказал Губерниев. — Как правильно сказала Анна Богалий, чтобы там ни делали тренеры по стрельбе — Волков, Загурский, или поставь других, — но последняя станция спортсмены. Когда Света показала третий ход в масс-старте и ногами выглядит сильно, но промахивается, то это проблема не тренеров.

Потому что-то, как работали с оружием поколение Богалий, или спортсменки раньше, или тот же Шипулин,например... Когда постоянный тренаж, когда нужно жить и спать с оружием, если ты хочешь попадать и быть лучшим в мире. А вот Лиза Тереза Хаузер, когда пришел Геральд Хениг, все всем доказала. Вот это пик формы. Я все равно верю в Казакевич, верю в нашу команду. Считаю, что нужно продолжать работать Шашилову, Волкову и Загорскому".