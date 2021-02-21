Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону: во сколько начало гонки

Сегодня, 21 февраля, в словенской Поклюке состоится мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 17.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Сегодня заключительный день чемпионата мира, у сборной России на весь турнир всего одна медаль — бронза в мужской эстафете 20 февраля.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция мужского масс-старта в Поклюке