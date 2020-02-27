Алексей Нуждов: «Ситуация с Логиновым требует реакции. СБР выступит с открытым письмом к IBU»

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ответных действиях СБР на обыски во время чемпионата мира в Антерсельве. Сегодня о подаче иска против антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен заявили Александр Логинов и Александр Касперович, параллельный иск, по словам Владимира Драчева, готовит федерация.

— Вчера было правление СБР, на котором рассматривались разные варианты. Однозначно нынешняя ситуация требует реакции. Сейчас рассматриваем все, что есть в арсенале — открытые письма, обращения к IBU, в том числе и опция судебного иска. Окончательного решения вчера принято не было, но мы изучаем целесообразность и нужность каждого из путей. Результаты нашей работы вы скоро увидите. Мы выступим с открытым письмом к IBU, оно будет на сайте СБР. Но если мы хотим добиться результата и прекратить то, что происходит, то нужно время. Не нужно шапкозакидательство, эмоции. Тот же иск нужно точно сформулировать, понимать все умственные и другие затраты, которые на это уйдут. Сейчас ведем консультации с юристами на эту тему, — сказал Нуждов. (Дмитрий Кузнецов)