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Сборная России впервые с 1995 года осталась без золота на чемпионате Европы по биатлону

16:39
Лариса Куклина. Фото СБР.
Лариса Куклина. Фото СБР.
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Сборная России не сумела завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы по биатлону. Это произошло впервые с 1995 года. Турнир проходил в Душниках-Здруй (Польша).

На ЧЕ серебряную медаль завоевал Карим Халили, бронзу — Лариса Куклина. Также Куклина в дуэте с Гараничевым стала третьей в синглмиксте. Золотых медалей у российской команды не было в 2000 и 2007 годах, но в рамках турнира проводились гонки юниоров, в которых россияне побеждали.

Чемпионат Европы по биатлону

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