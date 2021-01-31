Губерниев жестко раскритиковал тренерский штаб сборной России за выбор состава на смешанную эстафету

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России за выбор состава на смешанную эстафету на чемпионате Европы. В этой гонке российская команда показала только седьмой результат.

«С 1995 года впервые мы не выиграли золото чемпионата Европы по биатлону, — сказал Губерниев в своем Telegram-канале. — Это позор. И я считаю, что состав на вторую смешанную гонку в воскресенье был выбран неправильно. У нас бежали неготовые спортсмены.

За исключением Гореевой. У Халилил трудности. Что касается Шевниной и Поршнева, то им бежать, наверное, не надо было. И эту эстафету проиграли тренеры российской сборной. Тренеры, вы поступили непрофессионально».