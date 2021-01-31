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Губерниев жестко раскритиковал тренерский штаб сборной России за выбор состава на смешанную эстафету

16:39
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России за выбор состава на смешанную эстафету на чемпионате Европы. В этой гонке российская команда показала только седьмой результат.

«С 1995 года впервые мы не выиграли золото чемпионата Европы по биатлону, — сказал Губерниев в своем Telegram-канале. — Это позор. И я считаю, что состав на вторую смешанную гонку в воскресенье был выбран неправильно. У нас бежали неготовые спортсмены.

За исключением Гореевой. У Халилил трудности. Что касается Шевниной и Поршнева, то им бежать, наверное, не надо было. И эту эстафету проиграли тренеры российской сборной. Тренеры, вы поступили непрофессионально».

Чемпионат Европы по биатлону

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