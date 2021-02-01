Бывший старший мужской сборной России резко высказался о Губерниеве

Бывший старший мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал высказывание комментатора Дмитрия Губерниева о Евгении Гараничеве.

В сингл-миксте на чемпионате Европы биатлонист проиграл на последнем круге 18 секунд французу Эмильену Клоду, а сборная Росси вместо серебра завоевала бронзу.

Губерниев так расстроился, что написал в одной из соцсетей: «Я расстроен этой бронзе! Гараничев слабый! Слабак!»

— Меня давно уже коробит господин Губерниев! Даже Привалов сказал, что комментатор должен заниматься своим делом. Чего Губерниев лезет в формирование команды? Что он ее тренирует? — возмутился Владимир Аликин. — Этого ставить, а этого не ставить... Сказать про любого спортсмена, а потом типа извиниться. Это что профессионализм комментатора?! — сказал Аликин в интервью «Спорт день за днем».

— Губерниев не имеет права называть биатлониста «слабаком»?

— Конечно! 100 процентов! Что он из себя возомнил?

— Он говорит, что высказывает свое мнение.

— Пускай высказывает свое мнение где-нибудь у себя в бане, на даче, друзьям. Но не на центральном телевидение. Он же с этими спортсменами живет и работает. Создал свою команду. Пиарится. И тут же оскорбляет спортсменов. Это что нормально? Губерниев рубит сук, на котором сидит. Видимо, жизнь его не учит.