Румынский биатлонист Шамаев заявил, что с россиянами выступать «было бы значительно веселее»

Румынский биатлонист Дмитрий Шамаев в интервью «СЭ» высказался об уровне российского биатлона и его влиянии на международные соревнования.

«У мужчин очень сильная конкуренция на Кубке России. Мое мнение — если ребята вернутся на Кубок мира, то для адаптации им потребуется совсем немного времени. Может, один, максимум два месяца — и все вернется на круги своя. Ребята будут снова бороться за призы на всех крупных стартах. Не вижу проблем сейчас, точно нет такого, что ребята стали деградировать. Очень большая конкуренция в России, и спортсмены постоянно показывают это на соревнованиях, доказывают свой высокий уровень напрямую результатами.

Конечно, уровень международных турниров высокий, в какой-то степени и без россиян есть с кем соревноваться, прямо скажем. Но лично я бы хотел, чтобы россияне приехали. Так было бы значительно веселее. Хочется уже бегать вместе», — сказал Шамаев.

Шамаев родился в Ижевске и до 2021 года выступал за Россию.