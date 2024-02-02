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2 февраля, 15:45

Румынский биатлонист Шамаев заявил, что с россиянами выступать «было бы значительно веселее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Шамаев.
Фото Global Look Press

Румынский биатлонист Дмитрий Шамаев в интервью «СЭ» высказался об уровне российского биатлона и его влиянии на международные соревнования.

«У мужчин очень сильная конкуренция на Кубке России. Мое мнение — если ребята вернутся на Кубок мира, то для адаптации им потребуется совсем немного времени. Может, один, максимум два месяца — и все вернется на круги своя. Ребята будут снова бороться за призы на всех крупных стартах. Не вижу проблем сейчас, точно нет такого, что ребята стали деградировать. Очень большая конкуренция в России, и спортсмены постоянно показывают это на соревнованиях, доказывают свой высокий уровень напрямую результатами.

Конечно, уровень международных турниров высокий, в какой-то степени и без россиян есть с кем соревноваться, прямо скажем. Но лично я бы хотел, чтобы россияне приехали. Так было бы значительно веселее. Хочется уже бегать вместе», — сказал Шамаев.

Шамаев родился в Ижевске и до 2021 года выступал за Россию.

 
Дмитрий Шамаев. «Российский биатлон точно не деградирует. Месяц-два — и вернутся на прежние позиции». Мнение героя Румынии Шамаева

 

Биатлон
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