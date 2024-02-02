Биатлонист Шамаев — о Кузьминой: «Настя улучшала время от гонки к гонке. Месяц-два, и будет, как в былые годы»

Биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за Румынию, в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой на чемпионате Европы в Словакии.

«Это вообще всех удивило. У нее был очень долгий перерыв, а тут решила выйти и пробежать, причем показала, на мой взгляд, весьма достойный результат с учетом обстоятельств. От гонки к гонке улучшала свое время и в эстафете лидерам проиграла всего по 30 секунд. И стреляла хорошо, и бежала. Еще месяц-два, и Настя будет в очень хорошей форме, прямо как в былые годы.

Потенциал для полноценного возвращения есть, но я не знаю, какие цели преследуют Настя и ее команда. Судя по тому, что я видел, если Кузьмина будет продолжать так же тренироваться, уверен, что быстро сможет набрать очень хорошую форму», — сказал Шамаев.

Кузьмина завершила карьеру в 2019 году и вернулась в спорт в 39 лет после пятилетнего перерыва.