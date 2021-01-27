Гараничев, Стрельцов и Халили выступят в индивидуальной гонке на ЧЕ
08:31
IBU на официальном сайте опубликовал порядок выступления биатлонистов в индивидуальной гонке в польском городке Душники-Здруй.
Первым среди россиян под 17-м номером на трассу выйдет Евгений Гараничев, далее 24-й стартовый номер у Кирилла Стрельцова, 58-м стартует Никита Поршнев, 63-м уйдет на дистанцию Карим Халили, 114-м — Семен Сучилов, а последним из команды России побежит Евгений Идинов (№137).
Старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров во вторник, 26 января сообщил, что Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку,
Мужская индивидуальная гонка начнется в 16.15 (мск).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 января.
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