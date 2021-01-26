Тренер сборной России по биатлону назвал задачу команды на чемпионат Европы

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о задаче команды на чемпионат Европы. Специалист также сообщил, что 23-летний спортсмен Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку турнира.

«Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача — быть в тройке лучших команд турнира», — цитирует Белозерова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Чемпионат Европы начнется в среду, 27 января, в городе Душники-Здруй.